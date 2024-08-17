اليوم السابع
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الأمن العراقى يلقى القبض على إرهابية تنتمى لداعش فى نينوى

السبت، 17 أغسطس 2024 04:00 ص
الأمن العراقى يلقى القبض على إرهابية تنتمى لداعش فى نينوى الأمن العراقى
أحمد علوى

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أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، القبض على إرهابية تنتمي لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى، شمال العراق.


وذكر بيان للوزارة - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "بتوجيه وإشراف وزير الدفاع (العراقي) ثابت العباسي، وضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية للمديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنت قوات خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية من إلقاء القبض على إحدى عناصر عصابات داعش الإرهابية، الصادرة بحقها مذكرة قبض وفق المادة (1/4) إرهاب".


وأضاف البيان أن "الإرهابية كانت تعمل ضمن ما يسمى كتيبة (الخنساء)، التابعة إلى ما يسمى (ولاية نينوى)، وكانت مسؤولة عن إدارة شؤون سجون النساء وتوزيع الكفالات لنساء داعش الإرهابي".







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