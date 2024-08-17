الآلاف يستقبلون البطلة الأولمبية إيمان خليف بالزغاريد والطبول.. فيديو

محمد جمال

احتشد آلاف الأشخاص فى شوارع مدينة تيارت الجزائرية، والتى يبلغ عدد سكانها قرابة 200 ألف نسمة، والواقعة على بعد 340 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة، لتحية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بعد تتويجها التاريخى فى أولمبياد باريس 2024، وإنجاز الفوز بذهبية وزن 66 كلج فى أولمبياد باريس.

واحتشد أهل تيارت منذ صباح أمس الجمعة لرؤية بطلتهم التى وصلت عند حلول الظلام على متن حافلة برفقة سيارات للدرك.

شاهد الأجواء التي صنعها سكان ولاية تيارت لحظة وصول بطلة الجزائر إيمان خليف على متن الحافلة المكشوفة pic.twitter.com/YOalesDCtH — Dz News TV ديزاد نيوز (@dznews_tv) August 16, 2024



ووسط هتافات "إيمان خليف" و"وان، تو، ثري، فيفا لالجيري" (واحد، اثنان، ثلاثة، تحيا الجزائر)، صفق الناس لبطلتهم المحاطة بشكل خاص بأفراد عائلتها.

وقالت خليف إن "الترحيب الذى تلقيته اليوم كان حارا. من حق جميع الجزائريين والجزائريات أن يفرحوا ويستمتعوا".

وأضافت: "حتى رئيس الجمهورية هو فى الواقع الداعم الأول لإيمان خليف، وهذا يدل على أن الجميع من دولة وشعب مساندون للرياضة. أنا على قناعة بأن الرياضة رسالة للشعب".

وكانت خليف قد وقعت ضحية جدل حول هويتها الجنسية منذ وصولها إلى باريس بسبب إيقافها من قبل الاتحاد الدولى للملاكمة، لكن ذلك لم يؤثر على معنوياتها وشقت طريقها لتصبح أول ملاكمة جزائرية وإفريقية تحصد ميدالية ذهبية فى الألعاب الأولمبية.