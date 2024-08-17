اعرف خطوات القيد ببرنامج الماجستير المهنى فى إدارة المستشفيات بجامعة القناة

الإسماعيلية -صبرى غانم

أعلن قسم إدارة التمريض بكلية التمريض جامعة قناة السويس، عن فتح باب القبول للتسجيل ببرنامج الماجستير المهني في إدارة المستشفيات، بدءا أغسطس الجاري، وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن البرنامج يعد أول ماجستير مهني في إدارة المستشفيات، تقدمه كلية تمريض على مستوى الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن الدراسة به تسير بنظام التعليم الهجين "أونلاين وحضوري".



وأضاف رئيس الجامعة، أن مدة الدراسة بالبرنامج ثلاثة فصول دراسية، مدة كل فصل 15 أسبوعا بواقع 15 ساعة معتمدة لكل فصل، بالإضافة إلى مشروع بحثي 16 ساعة معتمدة.



وأفاد "مندور" بأن برنامج إدارة المستشفيات يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة في إدارة المستشفيات، كما يهدف إلى إكساب المشاركين المهارات الإدارية والقيادية، في ضوء احتياجات سوق العمل المتلاحقة، وتنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة لعلم الاقتصاد والاقتصاد الصحي بالمنشآت الصحية.



ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن موعد التقدم للالتحاق بالبرنامج يتم مرتين في العام في أغسطس ويناير، في حين أن موعد بدء الدراسة في البرنامج يكون خلال شهري سبتمبر و فبراير.



كما أوضح نائب رئيس الجامعة أن الفئة المستهدفة من البرنامج هي خريجو كليات المهن الصحية "كلية التمريض - كلية الطب البشري - كلية الصيدلة - كلية طب جراحة الفم والأسنان - كلية العلاج الطبيعي"، ويستهدف أيضا مدراء المستشفيات والمراكز الصحية و العاملين بها،

بالإضافة إلى المهتمين بتحسين الخدمات الصحية، والعاملين في مجال تسويق الخدمات الصحية.



وصرحت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض أن شروط القيد والالتحاق بالبرنامج المهني في إدارة المستشفيات هي :

1- أن يكون الطالب حاصلا على إحدى الدرجات العلمية الآتية ( درجة بكالوريوس في علوم التمريض ، الطب البشري ، طب الفم والاسنان ، الصيدلة ، العلاج الطبيعي ، العلوم الصحية، من إحدى الجامعات المعترف بها بالمجلس الأعلى للجامعات)

2- يجوز التسجيل للماجستير المهني للحاصلين حتى تقدير جيد في البكالوريوس أو في مادة التخصص.

3- أن يستوفي الطالب شروط القبول/ المفاضلة في القسم العلمي، و أن يحصل على موافقة مجلس القسم المختص و مجلس الكلية.

4- أن يستوفي الطالب المستندات و النماذج المطلوبة إداريا.

5-لا يعتبر الطالب مقيدا أو مسجلا في اي مقرر إلا بعد سداد الرسوم الدراسية.

6-القيد و التسجيل شرط لكي يسمح للطالب بالحضور، و احتساب المقررات الدراسية.

أما الأوراق المطلوبة للالتحاق بالماجستير المهني فهى كالتالي:

1- تسجيل إلكتروني

2- شهادة البكالوريوس والتقدير لايقل عن جيد

3- شهادة الإمتياز

4- موافقة جهة العمل

5- شهادة الميلاد

6- صورتين بطاقة

7- إستمارة تسجيل المقررات الدراسيه ( يتم أخذها من قسم الدراسات العليا )

8- عدد 6 صور شخصية

9- عدد 2 دوسيه بلاستيك.



خطوات القيد والإلتحاق ببرنامج الماجستير المهنى



خطوات القيد ببرنامج الماجستير المهنى