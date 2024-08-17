استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على وسط غزة

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استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه في بلدة الزوايدة وسط القطاع استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طيران الاحتلال الحربي خيام النازحين، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال شنت 3 غارات على محيط المدخل الجنوبي للبلدة.



وفي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في الحي.



كما أصيب طفل جراء إطلاق نار استهدف خيام النازحين قرب مدينة حمد السكنية شمال غرب خانيونس، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين في قصف منزل قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.



وأوردت (وفا) أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على شارع صلاح الدين الرئيس بين مناطق القطاع في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس، كما نسف جيش الاحتلال مبان سكنية بحي تل السلطان غرب رفح.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40005 فلسطينيين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.