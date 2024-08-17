اليوم السابع
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السبت، 17 أغسطس 2024 09:24 ص
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استشهاد طفل برصاص الاحتلال جراء إصابته بالرأس غرب خان يونس فى قطاع غزة

السبت، 17 أغسطس 2024 09:17 ص
استشهاد طفل برصاص الاحتلال جراء إصابته بالرأس غرب خان يونس فى قطاع غزة خان يونس فى قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، باستشهاد طفل برصاص الاحتلال جراء إصابته بالرأس خلال غارة للاحتلال على مخيم للنازحين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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