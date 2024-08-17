إطلاق مبادرة "الكشف المبكر عن الأورام السرطانية" بالدقهلية غدا

الدقهلية - سارة الباز

كثفت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية استعداداتها لإطلاق النسخة الأولى من مبادرة "الكشف المبكر عن الأورام السرطانية" ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، وذلك صباح غد الأحد، من خلال جميع منشآت الرعاية الصحية والمستشفيات.

وأوضح الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، انطلاق المبادرة بفرق ثابتة داخل الوحدات، والمستشفيات، وأخرى متحركة مؤكداً على توفير كافة أوجه الدعم المادي، واللوجيستي؛ لتنفيذ وتحقيق المستهدف من الحملة.

وكشف الدكتور تامر الطنبولي، منسق المبادرات الرئاسية عن أن الحملة تنطلق للمرة الأولى هذا العام، وتهدف للتشخيص المبكر للأورام السرطانية، وعلاجها حيث تشمل أورام (الرئة – القولون – البروستاتا – عنق الرحم).

وأضاف منسق المبادرات الرئاسية بأنه قد تم تقديم الأنشطة الدعائية اللازمة؛ لبيان مخاطر التدخين علاوة على توزيع كافة المستلزمات، وأجهزة التابلت اللازمة، وتدريب فرق العمل على كيفية إجراء الاستبيان، وعمل الفحوصات اللازمة بالمستشفيات.

كما شدد على ضرورة التواجد المستمر بالمواقع، وتكثيف المرور الميداني لمتابعة انتظام سير العمل، وتواجد جميع الأطقم الطبية في أماكنها، ونشر فرق التوعية بالخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية مع التأكيد على جودة الأداء، وحسن استقبال ومعاملة المترددين.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والدكتور محمد حسان، مساعد الوزير لشئون المبادرات، والصحة العامة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبإشراف مباشر من الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي.