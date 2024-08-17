اليوم السابع
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إطلاق قافلة بيطرية مجانية بقرية طه شبرا فى المنوفية غدا

السبت، 17 أغسطس 2024 04:00 ص
إطلاق قافلة بيطرية مجانية بقرية طه شبرا فى المنوفية غدا قافلة بيطرية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، استمرار القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، والداجنة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم غدا الأحد، تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح حماد، أن القافلة البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة بجامعتى المنوفية، السادات.







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