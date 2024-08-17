إصابة شاب ووالدته برش خرطوش خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ببنها

القليوبية ـ إبراهيم سالم

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، إصابة شاب ووالدته برش خرطوش، خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين وتطورت إلى مشاجرة استخدم أحد الطرفين سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وأطلق خلالها عدة طلقات في الهواء، فأحدث إصابة المجنى عليهما برش خرطوش وتم نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب ووالدته، مصابين برش خرطوش بأنحاء متفرقة بجسديهما.

على الفور انتقلت قوة أمنية وكشفت التحريات وسؤال المصابين إلى أن صاحب محل أطلق الرصاص عليهما من فرد خرطوش، فأصابهما، نتيجة خلافات متعلقة بالجيرة، وتم تحديد هوية المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار القبض عليه وتولت النيابة التحقيق.