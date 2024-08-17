إزالة 7 حالات تعد على الأراض الزراعية بمساحة 980 متر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف بمراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى أنه جرى إزالة 7 حالات تعدي وبناء مخالف بسيدي سالم والحامول، على مساحة 980 متر.

وأضاف عبد المعطي، تم إزالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء على مساحة 90 متر بجمعية أبو أحمد الزراعية التابعة للوحدة المحلية بقرية الحدادي، وبناء على مساحة 70 متر بنطاق جمعية الحدادى الزراعية التابعة للوحدة المحلية بقرية الحدادي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم تنفيذ 5 قرارات إزالة بناء مخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية عبارة عن فك شدة خشبية بدور أرضي بناء بدون ترخيص بمساحة 150م بقرية أبو شويته، وبناء بالبلوك الأبيض بمساحة 225م بالعزبة الحمراء التابعة للوحدة المحلية بالسحايت، وشدة خشبية بدور أرضي بمساحة 175م جمعية الزعفران، وشدة خشبية بدور ثاني علوي على بمساحة 120م جمعية الصالحين غرب تيرة، وبناء بالبلوك الأبيض على أملاك الدولة بمساحة 150م بعزبة سكية البرانسة.

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بجميع أنحاء المحافظة، للتصدى للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.



إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية بسيدي سالم