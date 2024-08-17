إزالة 32 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز كوم أمبو بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تستكمل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بناءاً على توجيهات الرئيس والحكومة.

وأسفرت جهزد الحملات عن إزالة 32 حالة تعدى بمساحة 6156 م2 بنطاق مركز كوم أمبو.

وفى هذا الإطار.. أوضح شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، أنه يتم تنظيم حملات مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لافتا إلى أن هذه الحملات إستهدفت إزالات لحالات صادر لها قرارات سابقة، فضلاً عن إزالات لحالات فورية داخل عدد من القرى، وسط مشاركة للعاملين بالوحدة المحلية ومديرية الزراعة ورجال الأمن، وجارى المتابعة لرصد أى حالات لسرعة التدخل، والإزالة لها.