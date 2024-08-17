أسوان تشارك فى مسابقة التعليم العالى لأفضل جامعة صديقة للبيئة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

زارت اللجنة المختصة بالتقييم فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة والتي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، جامعة أسوان، فى إطار مشاركتها بالمسابقة.

استقبل اللجنة التى ترأسها الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتقييم الجامعات، الدكتور لؤى سعد الدين رئيس جامعة أسوان، وقيادات الجامعة.

بدأ اللقاء باجتماع بروتوكولي مع قيادات الجامعة وفريق المسابقة وتبعه المرور علي المعايير الخاصة بالمسابقة بجميع مقرات الجامعة كما تم زيارة المعرض الذي نظمه كل من حاضنة مسار بالجامعة ومكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ونادي ريادة الأعمال بجامعة أسوان .



اللجنة داخل جامعة أسوان



جانب من اللقاء



جولة داخل جامعة أسوان