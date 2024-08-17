أخبار مصر.. الرئيس السيسي: حرب غزة تجر المنطقة لدائرة عدم استقرار مفرغة

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 17 أغسطس 2024 ارتفاع محدود بحوالي 5 جنيهات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 3475 جنيهًا وقت نشر هذه السطور، وسط تطورات مستمرة في حركة الذهب بمصر.

أسعار الذهب اليوم السبت

عيار 24 يسجل 3971 جنيها.

عيار 21 يسجل 3475 جنيها.

عيار 18 يسجل 2979 جنيها.

الجنيه الذهب 27800 جنيها.

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مودرن سبورت، في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة، في إطار مباريات من الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن تشهد مباراة الاهلى ومودرن سبورت حدثاً تاريخياً فى رحلة محمود كهربا نجم الفريق، حيث سيرتدى شارة قيادة الأحمر لأول مرة فى تاريخه.