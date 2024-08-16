ولى عهد الأردن يعزى الكويت فى وفاة رئيس الحرس الوطنى السابق

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تلقى ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اتصالاً هاتفياً من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردن نقل خلاله خالص التعازي والمواساة إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح له ولأسرة آل الصباح من قبل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومنه وذلك بوفاة الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموهما والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



وعبر ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن بالغ شكره وتقديره لما أبدوه من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء راجيًا من المولى عز وجل أن لا يريهما مكروها بعزيز متمنيا لهما موفور الصحة وتمام العافية وللشعب الأردني الشقيق كل التقدم والازدهار.