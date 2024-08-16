اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 03:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وصول طائرتين تقلان مرضى وجرحى فلسطينيين إلى ماليزيا

الجمعة، 16 أغسطس 2024 02:35 م
وصول طائرتين تقلان مرضى وجرحى فلسطينيين إلى ماليزيا دمار غزة
كوالالمبور (أ ش أ)

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وصلت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الملكية الماليزية اليوم الجمعة، تقلان مرضى وجرحى فلسطينيين، إلى قاعدة سوبانغ الجوية.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" أن الطائرتين - من طراز إيرباص M-400A - أقلعتا من قاعدة ألماظة الجوية بجمهورية مصر العربية، الليلة الماضية.

ولدى وصولهما، تم نقل جميع المرضى والجرحى إلى المستشفى الميداني، الذي أقيم في القاعدة الجوية الماليزية؛ لإجراء الفحص الصحي.

وسبق أن قال السفير المصري لدى ماليزيا رجائي نصر - لوكالة "برناما" - إن طائرتين تقلان 40 جريحا فلسطينيا، و80 من أقاربهم أقلعت من قاعدة ألماظة الجوية في القاهرة إلى كوالالمبور، مساء الخميس.

وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد قال - في 4 أغسطس الجاري - إنه يعتزم نقل الجرحى الفلسطينيين إلى ماليزيا لتلقي العالج.







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