اليوم السابع
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وصول جورج فيچاس رئيس الاتحاد الدولى للدراجات النارية إلى العلمين الجديدة.. فيديو

الجمعة، 16 أغسطس 2024 12:41 م
وصول جورج فيچاس رئيس الاتحاد الدولى للدراجات النارية إلى العلمين الجديدة.. فيديو جورج فيچاس رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية بالعلمين الجديدة
كتبت أماني سمير

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وصل القاهرة مساء أمس جورج فيچاس رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية FIM برفقة زوجته، فى الزيارة لحضور عدة فعاليات على هامش الاحتفال بمئوية النادى، ضمن الفعاليات التى يشرف عليها النادى بمدينة العلمين الجديدة تحديدا بمهرجان “العالم علمين" والتى تشمل  بطولة "Motor Week" ومسيرة وعروضًا للسيارات والدراجات النارية. 

كان ذلك بدعوة من نادى السيارات والرحلات المصرى كان فى استقبالهم بمطار القاهرة محمد عسكر، رئيس المكتب التنفيذى نائباً عن المهندس على عيسى رئيس مجلس الإدارة، والمهندس رؤوف جعفر، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الراليات والسباقات.

حيث أعطى "فيجاس" فجر اليوم إشارة بدء مسيرة الدراجات النارية والسيارات المعدلة بحضور نبيل البشبيشى عضو مجلس الإدارة والتى انطلقت من أمام بوابات طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وصولا إلى مدينة العلمين الجديدة، مما أضفى جوًا احتفالياً مميزاً.

جورج فيچاس رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية بالعلمين الجديدة (1)
جورج فيچاس رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية بالعلمين الجديدة (1)

 

جورج فيچاس رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية بالعلمين الجديدة (2)
جورج فيچاس رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية بالعلمين الجديدة (2)

 

جورج فيچاس رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية بالعلمين الجديدة (3)
جورج فيچاس رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية بالعلمين الجديدة (3)

 

جورج فيچاس رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية بالعلمين الجديدة (4)
جورج فيچاس رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية بالعلمين الجديدة (4)

 







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