وزير الخارجية: وقف إطلاق النار بغزة مفتاح البداية للحل ومنع حرب شاملة

كتب محمد شعلان

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن موقف مصر ثابت ولابد من معالجة المشكلة من الأساس وهي القضية الفلسطينية، موضحا أنه بدون حصول الشعب الفلسطيني على حقوق المشروعة لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار.

وأشار وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني، إلى أن وقف العدوان على قطاع غزة هو أصل المشكلة والمصدر الأساسي للتوتر والتصعيد في المنطقة، قائلا: "من هنا تبذل مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة جهود كبيرة في إطار سرعة التوصل لصفقة لوقف فوري لإطلاق النار ووقف أعمال قتل المدنيين وتبادل الاسرى"، مؤكدا أن هذا هو المفتاح لبداية الحل وبداية تخفيض التصعيد ومنع حرب شاملة.

وتابع: "ندين أي فعل أو استهداف يمس الأمن اللبناني وآخرها العدوان على الضاحية الجنوبية وندين سياسة الاغتيالات التي لا تؤدي إلا إلى التصعيد في المنطقة".