وزير الخارجية: الرئيس السيسي يجرى اتصالات على مدار الساعة لخفض التوتر بالمنطقة

كتب محمد شعلان

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطى، أن هناك تحركات تقوم بها مصر فيما يتعلق بأزمة محور فلادلفيا وموقف مصر ثابت ومعروف وهناك قواعد معمول بها، قائلا: "لا نقبل بتغيير هذه القواعد وسنصر فى التمسك بمواقفنا وكل ما نبتغيه هو سرعة التوصل إلى صفقة تفضى إلى وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى".

ولفت وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره اللبنانى، إلى أن الرئيس السيسى يجرى اتصالات مكثفة على مدار الساعة مع كافة القادة والزعماء فى المنطقة وعلى المستوى الدولى للتوصل لوقف اطلاق النار، مضيفا: "الرئيس كلفنى باتصالات مكثفة وقمت بزيارة طهران وتبادلت أحاديث مع وزير خارجية ايران المؤقت على باقرى أكثر من 4 مرات وتكلمت مع وزير خارجية أمريكا 4 مرات فى فترة قصيرة ووزير الخارجية الروسى والصينى ووزراء السعودية والامارات".





واستكمل: "الاتصالات كلها مسخرة وتستهدف هدف واحد هو عملية التوصل لوقف فورى لإطلاق النار، والاتصالات مستمرة لتجنيب لبنان ويلات أى تصعيد وامن لبنان هو مصلحة مصرية وعربية والوضع فى جنوب لبنان يهمنا ونعمل من خلال كل الاتصالات التى نجريها لوقف التصعيد ووقف هذه الاعمال العدائية المرفوضة".