اليوم السابع
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وزير الخارجية: الرئيس السيسي كلفنى بالذهاب للبنان ونقل رسالة دعم وتأييد للأشقاء

الجمعة، 16 أغسطس 2024 04:09 م
وزير الخارجية: الرئيس السيسي كلفنى بالذهاب للبنان ونقل رسالة دعم وتأييد للأشقاء وزير الخارجية
كتب محمد شعلان

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أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن لبنان في قلب مصر وهي مركز الثقافة والفكر في المنطقة العربية، قائلا: "كلفني الرئيس السيسي بالذهاب إلى لبنان لننقل رسالة دعم وتأييد وتضامن من مصر حكومة وقيادة وشعب للقيادة والحكومة والشعب اللبناني في هذا الظرف العصيب الذي يمر به لبنان والمنطقة".

 

وأضاف وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني، أن هناك أزمات عديدة تموج بها المنطقة ونخشى من أن هذه الازمات يكون لها انعكاسات على امن واستقرار لبنان وهذا امر لا تقبل به مصر، مضيفا: "امن واستقرار لبنان هو مصلحة مصرية وعربية ومصر لا تتوانى عن تجنيب لبنان ويلات أي تصعيد غير محسوب".







وزير الخارجية

مصر

لبنان

قصف لبنان

بدر عبد العاطي

اكسترا نيوز




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