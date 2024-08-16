وزير الأوقاف ينعى مؤذنا توفى بالمسجد منتظرًا أذان الجمعة و30 ألف إعانة لأسرته

كتب لؤى على

توجه الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف بالعزاء لأسرة المؤذن رمضان محمد عبد العزيز إبراهيم مؤذن مسجد النور بالدمايره التابعة لإدارة أوقاف جمصة بالدقهلية، والذي توفي داخل المسجد وقت قراءة قرآن الجمعة أثناء عمله منتظرًا أذان الجمعة، حيث فاضت روحه إلى بارئها.

سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف الدقهلية بتقديم واجب العزاء نيابة عنه.

كما قرر وزير الأوقاف صرف (30) ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة المؤذن المتوفى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى، وذلك بناءً على خطاب المديرية الذي أكدت فيه وفاة المؤذن (رحمه الله) بمسجده أثناء انتظاره أذان الجمعة وأدائه لعمله.

ووجه وزير الأوقاف رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز علي بتكليف وفد من قيادات المديرية لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته.



