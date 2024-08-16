وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على 2860 عسكريا أوكرانيا في كورسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الجمعة/، القضاء على 2860 عسكريا أوكرانيا وتدمير 41 دبابة و276 مدرعة و4 منصات للدفاع الجوي و6 راجمات صواريخ بينها 3 "هيمارس" أمريكية في كورسك التي تعرضت لهجوم أوكراني.



وجاء في بيان للوزارة، أورده موقع "روسيا اليوم"، أن قوات "الشمال" الروسية صدت هجوما على روسكي بوريشني الحدودية، كما صدت هجوم شنته مجموعة معززة بـ5 مدرعات على بلدة جوردييفكا.



وأضاف البيان أن القوات الروسية دمرت مجموعات حاولت التوغل في الأراضي الروسية غربي مدينة أناستاسيفكا وجنوب شرق بلدة كاوشوك، كما تم القضاء على مجموعات أوكرانية تسللت إلى مناطق سناجوستي وميرني وكوزاتشني لوكنيا وكورينيفو وبليخوفو وبوشكارني.



وأشار البيان إلى أن خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة بلغت 220 عسكريا و19 دبابة ومدرعة و3 راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية وعربتي تلقيم ومدفعين ثقيلين، كما بلغت خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الجاري 2860 عسكريا، و41 دبابة، و276 مدرعة مختلفة الأنواع، و102 سيارة، وأربع منصات للدفاع الجوي، و6 راجمات صواريخ بينها 3 "هيمارس" أمريكية و22 مدفعا و3 محطات حرب إلكترونية.



ومن جهة أخرى، أكد مدير دائرة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي أن الغرب لن يتخلى عن العقوبات ضد موسكو بغض النظر عن نتائج مواجهة أوكرانيا، لأنها وسيلته في منافسة روسيا.



وقال "بيريتشيفسكي " - خلال منتدى "فالداي" الحواري المنعقد في موسكو- إن الغرب يحاول في إطار مواجهته الجيوسياسية مع موسكو استخدام "الاعتماد المتبادل في العلاقات والروابط الاقتصادية الدولية سلاحا، ويتجاهل العواقب المدمرة لذلك حتى بالنسبة للغرب نفسه".



وأضاف: "هذا الوضع سيبقى لعقود مهما كانت نتيجة تسوية الأزمة الأوكرانية. في الواقع هي حجة فقط لا غير، لأن العقوبات تم فرضها منذ عام 2014 في إطار المنافسة غير النزيهة التي يمارسها الغرب".