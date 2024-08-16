وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على 3 بلدات جديدة في دونيتسك

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الجمعة/ القضاء على 14560 عسكريا أوكرانيا وتحرير 3 بلدات جديدة في دونيتسك، وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال أسبوع.



وقالت الوزارة - في بيان أورده موقع "روسيا اليوم" - إنه خلال الفترة من 10 إلى 17 أغسطس الجاري، وجهت القوات الروسية 17 ضربة للقوات الأوكرانية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات ومخازن المسيرات ومستودعات الوقود ونقاط قيادة قوات كييف وخبرائها من "الناتو".



وأضافت أن قوات "الشمال" حسنت مواقعها وصدت 4 هجمات وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 2765 عسكريا و33 دبابة ومدافع غربية و221 مدرعة منها 13 "برادلي" و8 "سترايكر" أمريكية و7 راجمات صواريخ، و3 منصات "باتريوت" أمريكية و4 محطات حرب إلكترونية.



وأشارت إلى أن قوات "الغرب" الروسية عززت مواقعها وصدت 12 هجوما وكبدت القوات الأوكرانية 3450 قتيلا ودمرت 6 دبابات وعربات عسكرية و9 ناقلات جند "إم 113" أمريكية، ومدافع غربية و23 مستودع ذخيرة و4 محطات حرب إلكترونية، كما عززت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 4 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 3825 عسكريا ومدافع غربية وآليات و3 مستودعات للذخيرة.



وأكدت "الدفاع" الروسية، أن قوات "المركز" سيطرت على بلدات ليسيتشنويه وإيفانوفكا وسيرجييفكا في دونيتسك، وصدت 20 هجوما وكبدت القوات الأوكرانية 3195 عسكريا و4 دبابات بينها اثنتان "أبرامز" أمريكية، وعشرات الآليات والمركبات ومدافع غربية. كما عززت قوات "الشرق" مواقعها وصدت 8 هجمات وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 770 فردا ومدافع ومركبات و8 مستودعات ذخيرة.



وأضافت أن قوات "دنيبر" الروسية ألحقت خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني وكبدته 555 عسكريا وآليات و3 محطات حرب إلكترونية، ومدافع غربية و8 مستودعات ذخيرة.



وأشار البيان إلى أن الدفاعات الروسية، دمرت مقاتلة "سو 27" في مطارها غرب أوكرانيا و3 راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية. كما أسقطت 12 صاروخ "أتاكامس" تكتيكية أمريكية استهدفت جسر القرم، إلى جانب إسقاط مروحية "مي 8" و8 صواريخ "توشكا أو" و11 قنبلة "هامير" فرنسية و"جدام" أمريكية مجنحة و4 صواريخ "باتريوت" أمريكية و"بوك" أوكرانية و70 صاروخ "هيمارس" أمريكية و"فامبير" تشيكية، وكذلك إسقاط 543 مسيرة أوكرانية.



كما دمرت قوات أسطول البحر الأسود والقوات الجوية الروسية 3 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود، فضلا عن أسر57 عسكريا أوكرانيا، بحسب البيان.