هندسة قناة السويس تحصد المركز الثالث فى مسابقة رالى السيارات بمهرجان العلمين

الإسماعيلية -صبرى غانم

حصلت كلية الهندسة بجامعة قناة السويس على جائزة "أفضل روح فريق" كما حصدت المركز الثالث بجميع الفئات في مسابقة رالي السيارات الكهربائية التي أقيمت في مهرجان العلمين 2024، بمشاركة 43 فريقاً من 28 جامعة مصرية.

شهدت المنافسات حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، ورؤساء الجامعات.

جاء الحدث تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون بين الشركة المتحدة وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،/ كما شارك بالحدث الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي حرص على حضور الحدث لدعم طلابه والاحتفاء بإنجازاتهم.

أعرب الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، عن تهانيه الحارة للفريق الفائز، مشيداً بجهود الطلاب وإسهاماتهم المتميزة التي أثمرت عن هذا الإنجاز الرائع.

وقال: "كل الاعتزاز والتقدير لطلاب كلية الهندسة لفوزهم بجائزة أفضل روح فريق وبالمركز الثالث في جميع الفئات، وهو دليل على الإبداع والتميز الذي يتمتع به طلابنا."

وواصل "مندور" التهنئة لقيادات كلية الهندسة، كما قدم شكرًا خاصًا لطلاب قسمي الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية المشاركين في الفريق، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الجماعي والالتزام.

من جانبه، هنأ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين وأثنى على إصرارهم وعملهم الجماعي المتميز، مؤكدًا أن هذا الفوز هو نتاج العمل الجاد والتفاني.

بدوره، أعرب الدكتور إيهاب لطفي، عميد كلية الهندسة، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مشيداً بفريق العمل ومؤكدًا على أهمية هذا التقدير الذي يعكس المستوى العالي للكلية في مجال الابتكار والتكنولوجيا.