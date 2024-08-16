نبيه برى بعد مباحثاته مع وزير الخارجية فى لبنان: نثمن جهود مصر لدعم بلادنا

إيمان حنا

ثمن رئيس برلمان لبنان نبيه برى ، خلال استقباله اليوم ، وزير الخارجية بدر عبد العاطي والوفد المرافق بحضور سفير مصر لدى لبنان علاء موسى والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان ، في مقر رئاسة البرلمان في عين التينة ، الجهد الكبير الذي تبذله مصر و الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، منوهاً بالدور التاريخي للشقيقة الكبرى مصر وما يربطها من علاقات صداقة وأخوة وتضامنها الدائم مع لبنان في كافة الظروف لا سيما في أوقات المحن والأزمات . وفق بيان صادر عن البرلمان اللبنانى .



وأكد رئيس البرلمان اللبناني التطابق في وجهات النظر بين لبنان ومصر بإعتبار أن الجذر الحقيقي للصراع في المنطقة هو القضية الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.



واعتبر برى أن نجاح الجهود التي تبذل في العاصمة القطرية الدوحة لوقف إطلاق النار هي المدخل الأساس لعودة الإستقرار والحلول في المنطقة.

و تناول اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وقطاع غزة إضافة إلى مسار الإتصالات القائمة التي تبذل لوقف العدوان الإسرائيلي فضلاً عن العلاقات الثنائية اللبنانية المصرية .



بدوره قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي قال بعد اللقاء الذي استمر زهاء ساعة : تناولت المحادثات اليوم الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن وتمر بها المنطقة ، نقلت لدولته رسالة دعم وتضامن من القيادة المصرية ومن الحكومة والشعب المصريين الى الشعب اللبناني الشقيق والحكومة ولكافة مؤسسات الدولة اللبنانية مفادها بأن مصر متضامنة مع لبنان ونحن نؤكد أيضاً أن أمن وإستقرار لبنان هو مصلحة مصرية في المقام الأول ، وهو أيضا مصلحة عربية نعمل على صيانتها ونحرص أيضاً للمحافظة عليها .



وأضاف : انا موجود هنا في هذه الزيارة للبنان بتكليف وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي ننقل هذه الرسالة الواضحة ولنؤكد وقوفنا الى جانب لبنان حكومة وقيادة وشعباً ، و لنؤكد مرة أخرى على أهمية وقف التصعيد وعدم جر المنطقة الى أتون حرب إقليمية شاملة ، وأيضاً مصر تبذل كل جهد ممكن كما تعلمون لوقف هذا التصعيد والعمل قدر الإمكان وبأسرع وقت ممكن للوصول الى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة .

وتابع عبد العاطى : وما نقلته لدوله الرئيس أيضاً بأن لب الصراع في هذه المنطقة هو إستمرار القضية الفلسطينيه من دون حل ، وباستمرار عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة المستقلة على كامل التراب الوطني على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، أيضاً ذكرت لدولته بأن إستمرار العدوان على قطاع غزة وإستمرار استهداف المدنيين وقتل المدنيين الأبرياء هو السبب الاساسي وراء التصعيد في المنطقة وأنه لابد من التوصل الى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة حتى يتوقف التصعيد .

واضاف ، أكدت لبري إدانة مصر لكافة السياسات الإستفزازية بما في ذلك إنتهاك سيادة لبنان ، ونؤكد مرة أخرى على دعم مصر لوحدة لبنان وسلامة اراضيه وسيادته ، وأن اي إنتهاك لهذه السيادة هو أمر مدان والعدوان على الضاحية الجنوبية للعاصمة الحبيبة بيروت أمر مرفوض وأدناه سابقاً بشدة وكذلك سياسة الإغتيالات مرفوضة تماما .

وأكد عبد العاطي وقوف مصر الى جانب لبنان في هذه المحنة والظرف العصيب ولن نألوا جهداً في سبيل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة بإعتباره هو الأساس لوقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر .