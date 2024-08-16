نائب وزير الصحة يجرى جولة تفقدية مكبرة فى محافظة المنيا

كتب وليد عبد السلام

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية موسعة، بعدد من المنشآت الصحية اجتمع خلالها مع جميع إدارات قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأساسية بمحافظة المنيا، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية، ورصد وعلاج أي قصور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل، استهل جولته التفقدية في محافظة المنيا، بزيارة مركز طبي الحي الخامس بالمنيا الجديدة، حيث لاحظ التزام الفريق الطبي، وانتظام تقديم الخدمات الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير لاحظ وجود ازدحام شديد من المواطنين، أمام اللجنة الطبية الخاصة بفحص وتقييم مرضى القلب التابعة لفرع التأمين الصحي بالمنيا، وتلاحظ عدم تواجد أطباء من اللجنة، مما تسبب في تزاحم المواطنين، حيث تم استدعاء مدير مديرية الشئون الصحية، ومدير فرع التأمين الصحي، وجميع أطباء اللجنة.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير استمع للعديد من شكاوى المواطنين بسبب صعوبة الحصول على الخدمة والتوجيه لأماكن أخرى أكثر من مرة للتسجيل وتوثيق قرارات اللجنة، كما تلاحظ عدم ملائمة المكان لانتظار المواطنين وكبار السن، وتم التوصية بسرعة تخصيص غرفة لتسجيل البيانات والختم داخل المركز، وتم التنفيذ على الفور أثناء الزيارة والاستجابة لجميع شكاوى المواطنين وعدم توجيههم إلى خارج المركز.

وتابع أن نائب الوزير تفقد غرفة الطوارئ، وعيادة تنظيم الأسرة، ورعاية الأمومة والطفولة، والمعمل، وتبين انتظام العمل، في ما عدا عدة ملاحظات، حيث تم التنبيه بتوفير جميع الكواشف والمستلزمات، وضرورة إصلاح الأجهزة المعطلة.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير استكمل جولته بزيارة مركز طب الأسرة في قرية طوخ الخيل، وتلاحظ تزاحم المترددين على المركز، ووجود أكثر من شكوى بسبب بطء تقديم الخدمات للمواطنين، ووجه فريق الإشراف المركزي بفحص جميع الخدمات بالمركز ومعالجة أي قصور في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير استكمل جولته بتفقد وحدة ماقوسة الصحية، التابعة لإدارة المنيا الصحية، والتأكد من انتظام جميع الخدمات والمبادرات الصحية بالوحدة، وتبين التزام الفريق الطبي، وانتظام الخدمات، وتوافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ.

واستطرد أن الدكتور عمرو قنديل، تفقد المعمل وتلاحظ عدم صلاحية بعض الأجهزة، وتابع الاجراءات المتبعة في غرفة جلسات التطعيم ومتابعة المتخلفين عن التطعيم، وتبين انتظام العمل وانتظام المتابعة وتوافر الطعوم، وتأكد من توافر الأدوية بالصيدلية وأشاد بانتظام العمل، كما تفقد غرفة الملفات وتبين عدم انتظام التسجيل بالملفات، وتم التنبيه على استكمال ملفات طب الأسرة، كما تلاحظ وجود العديد من الأجهزة المعطلة، وغير المستغلة، وتم التنبيه على سرعة إجراء اللازم بشأن الصيانة، بينما وجه مدير مديرية الشئون الصحية بالتحقيق مع فريق إشراف الإدارة الصحية بالمنيا، لعدم المتابعة وضعف الإشراف، وإعادة توزيع العدد الزائد عن حاجة العمل من القوى العاملة.

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن نائب الوزير اختتم جولته بعقد اجتماعين مع مديري المستشفيات، ومديري الإدارات الصحية ومديري الرعاية الأساسية وإدارة الطب الوقائي، في وجود جميع أعضاء الفريق الإشرافي بالمديرية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماعين أسفرا عن العديد من التوصيات بعد مناقشة جميع الملاحظات والسلبيات المرصودة بواسطة فريق إشراف الوزارة من جميع الإدارات العامة بقطاعي الطب الوقائي والرعاية الأساسية، ومن أهم التوصيات منح شهر واحد مهلة لعدد من المستشفيات لتحسين مستوى إجراءات مكافحة العدوى، كما وجه مدير مديرية الشؤون الصحية بالتحقيق مع مديري مستشفيات رمد سمالوط، ورمد مغاغة لانخفاض مستوى إجراءات مكافحة العدوى، وتم التنبيه على مدير مستشفى مطاي بسرعة إزالة الكهنة المكدسة بالمستشفى خلال 24 ساعة، والتوصية بمجازاة مشرف قسم الأسنان، ومشرف الرعاية الأساسية بإدارة مغاغة الصحية لضعف الإشراف والمتابعة، والتوصية بصرف مكافأة لفريق صحة البيئة بالمديرية، ومكافأة لفريق المتوطنة بالمديرية لتميزهم في آداء عملهم.

وأضاف «عبدالغفار» أنه في ما يتعلق بتوصيات الرعاية الأساسية فقد تم التنبيه بسرعة صرف المستحقات المالية للأطباء الأخصائيين بوحدات التطوير، ومنح جميع وحدات التطوير التي تم زيارتها ثلاثة أسابيع ليتم تلافي السلبيات المرصودة وإعادة التقييم واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم التنفيذ، والتوصية بمجازاة كل من مسؤول الأمومة والطفولة ومسؤول تنظيم الأسرة ومشرفة الرائدات بالإدارة الصحية بالمنيا، ومديري الرعاية الأساسية بكل من المنيا، ومغاغة، وأبو قرقاص، وإحالة مشرفة الرائدات بالمديرية للتحقيق.



