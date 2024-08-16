ميقاتى خلال لقائه وزير الخارجية: نثمن مبادرات الرئيس السيسى لدعم لبنان

إيمان حنا

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي اليوم في بيروت، تقدير بلاده لموقف مصر المساند دائما لها في كل الظروف والمحافل، معبرا عن تقديره للمبادرات المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم لبنان. وفق بيان صادر عن مجلس وزراء لبنان.

وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات بين لبنان ومصر والجهود المبذولة لوقف التوترات في المنطقة، وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، سفير مصر لدى لبنان علاء موسى، سفير لبنان في مصر والجامعة العربية علي الحلبي، مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر والوفد الدبلوماسي المرافق له.

وشدد ميقاتى على أن لبنان يقدر الجهود الدولية والعربية التي تبذل من اجل وقف اطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال إن لبنان يجدد التزام تطبيق القرار الدولي الرقم1701 بالكامل، والمطلوب الضغط على إسرائيل لتطبيق القرار ووقف عدوانها على لبنان.

ومن جانبه نقل عبد العاطى رسالة الرئيس السيسى بدعم مصر للبنان، مشيرا الى ان زيارته هي رسالة دعم قوية للبنان، وان الجهود مستمرة لوقف اطلاق النار في غزة لسحب فتيل التوترات.