"ميرت أمون" جميلة الجميلات تزين مدخل مدينة أخميم فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

مدينة أخميم أو كما يطلق عليها "مانشستر قبل التاريخ" فهى الحضارة على أرض سوهاج وكل مكان فى سوهاج يحوى حكايات من كل العصور؛ فرعونى وقبطى ويونانى ورمانى، ومحافظة سوهاج من المحافظات التى اهتمت بشكل كبير بتلك الحضارات وقدمت اهتماما كبيرا بالحضارة الفرعونية والقبطية والإسلامية من خلال المتابعات والتطوير المستمر من خلال الاهتمام بالمزارات الموجودة بالمحافظة.

ومدينة أخميم هى مدينة مصرية تابعة لمحافظة سوهاج وتوجد بالشرق منها، على حافة نهر النيل العظيم وعرفت بأنها عاصمة الإقليم التاسع فى العصر الفرعونى، وتتميز أخميم أنها أقدم مدن العالم وهى مدينة الإله مين إله النسل والخصوبة عند الفراعنة، وكانت تسمى باللغة المصرية القديمة بريمن أى الإله أو خنت مين بمعنى مكان الإلهة وأسمها القبطى خمين ومنها أشتق اسمها العربى "خميم" وتمت إضافة حرف الألف وأصبحت "أخميم".

ومن أشهر التماثيل بها تمثال ميريت آمون ... وميرت آمون جميلة المحيا .. مضيئة لقصرها كلما خطت.. حبيبة سيد القطرين.. تقف دائما إلى جانب مليكها رمسيس الثانى كما يجاور نجم الشمال الجوزاء، و هى الابنة الرابعة للملك رمسيس الثانى وزوجته الملكة نفرتاري وأصبحت هى الملكة بعد وفاة والدتها حيث تزوجها والدها الملك رمسيس الثاني، وحملت لقب الزوجة الملكية كما كانت كاهنة للربة حتحور وتتولى إقامة الشعائر لها، وجاء اسمها ميريت آمون أى حبيبة آمون.

ويعتبر تمثال ميريت آمون من أهم الكشوف الأثرية بأخميم، تم العثور عليه فى سنة 1981، وهو أطول تمثال لملكة مصرية متوجة فى التاريخ، ويعد التمثال نموذج للفن المصرى القديم فى الدقه والألوان.

تمثال "ميريت" مصنوع من الحجر الجيرى الناصع، ويعتبر أكبر تمثال لزوجة فرعونية فى التاريخ الفرعونى، ويبلغ ارتفاعه 13 مترًا ووزنه 31 طنًا، كما يضم المعبد بجانب تمثال الأميرة تمثالين لرمسيس الثانى، ويضم تمثالًا رومانيًا مقطوع الرأس من المحتمل أن يكون للآلهة (فينوس) ربة الحب والجمال عند الرومان، كذلك يضم المعبد أعمدة وبقايا جدران و4 آبار يوجد بها مياه يرجع تاريخها إلى العصر الروماني.

يُري الشعر المستعار معقودا في ثلاث ضفائر متدرجة الطول، زرقاء اللون، يمسكه رباط مزدوج ينتهي بثعبانين يرتدى كل منهما تاج، حيث يرمزان للوجهين البحري والقبلي، ويعلو رأس ميريت آمون قاعدة مستديرة يحيط بها إطار من ثعابين متوجة بأقراص الشمس، مستقراً عليها رسم لقرص الشمس وريشتين أعلاه”.

وعندما تم العثور على تمثال الأميرة، لم يوجد الجزء السفلي منها، بداية من الساقين وحتى القدمين، وكانت القعدة كذلك مفتتة، لا تحمل جسدها، فتم عمل قاعدة جديدة لها، من خلال الترميم وكذلك تكملة الجزء المختفي، وتتزين الأميرة ببعض الحلي المنقوشة من الحجارة، حيث يوجد نقش لقرطين مستديرين، وقلادة عريضة ذات أفرع متعددة من خرز مُذهب وأساور، فضلاً عن بعض الورود التي تزين الصدر، وتمسك بيدها قلادة تمثل الإله “منعات”.



التمثال الخاص بميرت امون



التمثال



الزيارت لميرت أمون



تمثال ميرت امون



ميرت أمون باخميم



ميرت امون بجوار الملك رمسيس



وجه ميرت أمون



