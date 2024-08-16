مهرجان العلمين.. أنشطة لوقاية الشباب من المخدرات ومنتجات تخطف أنظار الزائرين.. صور

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال وكريم عبد العزيز

نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم الدورة الثانية لـ مهرجان العلمين الجديدة والتى ساهمت فى جذب مختلف الأعمار والفئات على مدار الأيام الماضية ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن معرض تنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وحرصت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تفقد معرض تنمية الأسر المصرية بصحبة الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية بالعلمين الجديدة.

ويضم المعرض جناحاً خاصاً بأنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي واطلعت الدكتورة مايا مرسى على آليات عمل المتطوعين من داخل جناح صندوق مكافحة الإدمان بمهرجانالعلمين ومشاركتهم في تنفيذ الأنشطة وبرامج الحماية من تعاطى وإدمان المواد المخدرة ،حيث يتم تدريب المتطوعين على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وتنفيذهم العديد من البرامج والأنشطة المختلفة في مجال التوعية بأضرار تعاطي المخدرات ووجهت الوزيرة باستمرار تدريب المتطوعين على أحدث التقنيات لمواجهة التطورات التي تطرأ على ظاهرة التعاطي بما يمكنهم في تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بشكل فعال ،كما حرص المتطوعون على التقاط الصور التذكارية مع الوزيرة.

وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمهرجان العلمين الجديد سلسلة من الأنشطة لتوعية الشباب من رواد مهرجان العلمين الجديدة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات ، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة ، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، أيضا تنفيذ أنشطة لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي ،وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" للصندوق على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل ،وحث مرضي الإدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن ، أيضا رفع الوعي بمخاطر المخدرات التخليقية والتي تسبب العديد من الأضرار على الصحة الجسدية والنفسية من خلال بث فيديوهات عن أضرارها ، كما تتضمن الأنشطة التوعوية للأطفال استخدام أساليب إبداعية وألعاب تفاعلية لتنمية مهاراتهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة التدخين والتعاطي

كما يضم المعرض العديد من مبدعي المنتجات الحرفية اليدوية التراثية من كافة أنحاء الجمهورية، حيث يقدمون منتجات الخزف والصدف وخشب السرسوع، وخشب جذوع الشجر، ومنتجات أخميم، والكروشيه، والمفروشات بأنواعها، والإكسسوارات، والأحجار والنحاس، ولوحات خشبية، ومنتجات غذائية ومخبوزات، كما يضم إبداعات محافظات أسوان وسيوة وسيناء من ملابس تراثية وعبايات وتوابل ومنتجات غذائية ومخبوزات.



جانب من الجولة



جانب من جولة وزيرة التضامن في مهرجان العلمين



جناح صندوق مكافحة الادمان