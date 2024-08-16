مكتب التنسيق لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يستقبل الطلاب حتى الإثنين

الإسماعيلية -صبرى غانم

شهد اليوم الأول للتنسيق في جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إقبالًا ملحوظًا من الطلاب وأولياء الأمور، حيث يعمل مكتب التنسيق يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا لمراجعة أصول الأوراق ودفع القسط الأول المصروفات، أما التقديم فيتم إلكترونيًا، مع إعلان نتائج القبول للطلاب يوميًا، وبعدها يتوجه الطلاب إلى مقر مكتب التنسيق للجامعة الأهلية بمبنى كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس .

وفي هذا السياق، أفاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية متميزة ودعم متكامل للطلاب في مراحل التقديم، مؤكداً أن الإقبال الكبير من الطلاب، مؤشر لنجاح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية التي تبدأ هذا عامها الأكاديمي الثالث، لافتاً إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى تقديم تجربة تنسيق سلسة وناجحة لجميع الطلاب، متمنياً للطلاب التوفيق في خطواتهم القادمة.

من جانبه، قام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمتابعة سير العمل داخل مكتب التنسيق، مشدداً على أهمية التنسيق الجيد بين جميع الأقسام لضمان سير العمل بشكل ميسر، مشيراً إلى أن الجامعة ستقوم بتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب خلال فترة التقديم.

وتحدث الدكتور عادل حسن عن أهمية المراجعة اليومية لموقع الجامعة لمتابعة نتائج القبول، مشيرًا إلى أن التنسيق متاح لطلاب الثانوية العامة والأزهرية حتى 19 أغسطس، وللشهادات المعادلة الأجنبية والعربية حتى 24 أغسطس.

كما أضافت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والمشرف العام على مكتب التنسيق ، أن المكتب يقدم دعمًا فنيًا للطلاب وفريقًا لمراجعة كافة البيانات، مما يسهل عليهم عملية التقديم ويضمن دقة المعلومات المقدمة.

وأفادت الدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أنه يتم داخل مكتب التنسيق مراجعة أصول الأوراق ودفع القسط الأول من المصروفات، وفي حالة عدم حضور الطالب خلال ثلاثة أيام عمل، يعتبر الترشيح لاغيًا.

وللتقديم إلكترونيًا، أوضح الدكتور تامر حسنين، المُشرف على التنسيق الإلكتروني بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أنه يمكن للطلاب زيارة الرابط التالي: (https://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/ninu_main.aspx)

ولمتابعة كافة الخطوات عبر رابط الفيديو التالي:(https://youtu.be/G-WoEIN-D7M).

