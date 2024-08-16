مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا خلال هجمات لمتمردين بالكونغو الديمقراطية

كينشاسا (أ ش أ)

قُتل ما لا يقل عن 15 مدنياً فى هجمات متزامنة على عدة قرى شنها متمردو جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" الموالية لتنظيم داعش فى مقاطعة إيتورى شمال شرق الكونغو الديمقراطية.

ذكرت ذلك "إذاعة فرنسا الدولي" في نشرتها الإفريقية، مشيرة إلى أن المتمردين قاموا أيضا باحتجاز عدد من القرويين كرهائن واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وقال أنيسيت كاتافالي منسق المجتمع المدني في بلدية "بابيلا بابومبي": "إن الحصيلة الأولية هي 15 مدنياً قتلوا.. نطلب من قائد عمليات (سكولا-1) لجيش الكونغو الديمقراطية أن يرسل لنا تعزيزات لشل حركة هؤلاء المهاجمين، الذين يستمرون في قتلنا".

وتخشى كاسيريكا سفامويندا جيلبرت النائبة الإقليمية عن إقليم "مومباسا" من ارتفاع حصيلة الضحايا.. وقالت "إن حصيلة القتلى التي تم الإعلان عنها هي حصيلة مؤقتة، لأن هناك قرى أخرى غير مغطاة بشبكة الهاتف المحمول، لذا من الصعب معرفة ما حدث هناك".

وفي يوليو الماضي.. ارتكبت "القوات الديمقراطية المتحالفة" مذبحة راح ضحيتها نحو مائة شخص في إقليم "بيني" بمقاطعة كيفو الشمالية، على الرغم من العمليات المشتركة التي يقوم بها الجيشان الكونغولي والأوغندي في المنطقة.