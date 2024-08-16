مصرع طفل غرقا فى مياه مصرف العدلية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى طفل مصرعه؛ إثر سقوطه غارقا فى مياه مصرف العدلية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول الطفل "إبراهيم محمد" 12 عاما، مقيم بقرية العدلية بمركز بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الطفل إثر سقوطه غارقا في مياه مصرف العدلية بمركز بلبيس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.