مسئولة بـ"الاستثمار" بعد تكريمها باكستان: نحتاج لسوق مشتركة مع اسلام آباد

رسالة باكستان: هناء أبو العز

كرم وزير التجارة الباكستانى جام كمال خان،الدكتورة داليا شبانة رئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار بوزارة الاستثمار، لمشاركتها بصفتها ممثلة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمعرضFOODAG ، والذى نظمته الحكومة الباكستانية في مدينة كراتشى، بمشاركة 7000 الآف شخص ممثلًا ل75 دولة.



ويعد معرض FoodAg، والذى افتتحه رئيس الوزراء الباكستانى محمد شريف شهباز، أول معرض دولي للزراعة والأغذية في باكستان يسلط الضوء على إمكانات صناعة الأغذية والزراعة الديناميكية في باكستان، ويعمل كمكان لقاء مشترك للمستثمرين والعارضين والمشترين.



وقالت دكتور داليا شبانة، رئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار بوزارة الاستثمار، إن المعرض يمثل فرصة للتواصل مع شركات الباكستانية لمعرفة مدى إمكانية تحقيق تبادل تجارى او شركات بين الشركات المصرية والباكستانية وفتح أسواق جديدة للتوسع في الصادرات وتحقيق سلاسل توريد جديدة.

ولفتت شبانه إلى ضرورة خلق سوق مشتركة لباكستان في مصر، خاصة مع جودة ووفرة الأرز الباكستانى وكذلك التوابل والبهارات، مشيرة إلى لقاء رجال الأعمال و المستثمرين والمزارعين في الدول، ومناقشة احتياجاتهم للعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.



وكانت باكستان وصندوق النقد الدولي قد توصلا في الشهر الماضي إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات، قيمتها 7 مليارات دولار على مدار 3 سنوات. وتشمل بنود الاتفاق تأمين فرص متكافئة للاستثمار، وتعزيز السياسة المالية والنقدية والإصلاحات.

