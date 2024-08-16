مديرية الشباب بالدقهلية تطلق أولى رحلات اليوم الواحد للمتميزين لمهرجان العلمين

الدقهلية - سارة الباز

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "الإدارة العامة للشباب " رحلة اليوم الواحد لمدينة العلمين الجديدة للشباب المتميزين في الأنشطة والبرامج ضمن فعاليات مهرجان "العلمين 2024" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأشارت منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية عن استكمال وزارة الشباب والرياضة رحلات اليوم الواحد إلى مهرجان العلمين، وذلك في ضوء حرصها على توفير الفرص للشباب لزيارة مدينة الأحلام التي تحتضن حاليا أضخم مهرجان للرياضة والثقافة والفن والترفية بمشاركة 50 شاب وفتاة من المتميزين في أنشطة وبرامج مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، بحضور الدكتور علي حامد، مسئول الرحلات بالإدارة العامة للشباب بالمديرية.

وتضمن البرنامج السياحي زيارة مسرح العلمين منطقة الألعاب الترفيهية، وممارسة نشاط بحر داخل شاطيء مهرجان العالم علمين، وزيارة لأهم المولات التجارية "نورث سكوير مول" باعتباره أول، وأكبر وجهة إقليمية سياحية، وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة ستقوم بتنفيذ سلسلة من رحلات اليوم الواحد إلى مدينة العلمين الجديدة خلال شهر أغسطس الجاري، بهدف تلك الرحلات لتعريف الشباب بالمناطق السياحية الجديدة، ومعالم مدينة العلمين، وتشجيع السياحة الداخلية.

تأتي رحلة اليوم الواحد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، وسامح سليم، مدير الإدارة العامة للشباب.