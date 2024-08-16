محافظ كفرالشيخ: دعم المستشفى العام بجهاز جديد للكشف عن أورام القلب والكبد

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، دعم مستشفى كفرالشيخ العام بجهاز أشعة تليفزيونية جديد للكشف عن أورام القلب والكبد والمثانة والبنكرياس، سعيًا لتحقيق رضاء المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، لتقديم الخدمة الطبية بشكل متكامل، واستكمالاً وتحديثاً لأقسام الأشعة بالمستشفى.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الجهاز يخدم كل أبناء المحافظة، والذي يعمل بالموجات فوق الصوتية على القلب، المعروف أيضًا باسم "الإيكو" أو تخطيط صدى القلب (Echocardiogram)، يستخدم لفحص القلب والأوعية الدموية، ويمكن استخدامه في عدة حالات، منها: تشخيص أمراض القلب، مثل أمراض صمامات القلب، ضعف عضلة القلب، وتضخم القلب، وأيضًا الكشف عن العيوب الخلقية مثل الثقوب بين غرف القلب أو عيوب الصمامات، وتشخيص السوائل حول القلب، والكشف عن الأورام أو الجلطات حيث يمكن أن يكشف الجهاز عن وجود أورام في القلب أو جلطات داخل الأوعية.

يذكر أن جهاز الموجات فوق الصوتية على البطن والحوض هو أداة تستخدم الموجات الصوتية عالية التردد لإنشاء صور للأعضاء والأنسجة داخل البطن والحوض، ويستخدم فى تشخيص مشاكل الكبد كما يمكنه اكتشاف حالات تليف الكبد، تضخم الكبد، أو وجود أورام كبدية، الكشف عن حصوات المرارة، وتشخيص أمراض الكلى حيث يمكنه تحديد وجود حصوات الكلى، تضخم الكلى، أو تشوهات في الكلى، كما يمكنه تقييم صحة البنكرياس ويساعد في تشخيص التهابات البنكرياس أو وجود أورام فيه.

كما يستخدم أيضًا فى تقييم مشاكل الجهاز الهضمي ويمكن أن يستخدم للكشف عن انسداد الأمعاء، الأورام، أو التهابات في الجهاز الهضمي، والكشف عن مشاكل المثانة يساعد في تشخيص حصوات المثانة أو وجود أورام فيها، وكذلك متابعة الحمل باعتباره من الأدوات الأساسية لمراقبة صحة الجنين ونموه خلال فترة الحمل، ويعد أداة آمنة وفعالة للتشخيص الطبي بدون الحاجة إلى التدخل الجراحي.