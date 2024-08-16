محافظ القليوبية ووزير الري يبحثان موقف المشروعات المائية بالمحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة القليوبية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالإستغلال الأمثل لعدد من قطع الأراضى المملوكة لوزارة الموارد المائية والرى بنطاق محافظة القليوبية، حيث تم بحث إجراءات استغلال قطعة الأرض المملوكة للوزارة بمنطقة مرجانة وأرض الكامب بالقناطر الخيرية وقطعة أرض بكفر الجزار بمدينة بنها، وقطعة أرض بقرية ميت الدريج بكفر شكر، حيث أكد الدكتور سويلم على اهتمام الوزارة باستغلال الأملاك التابعة للوزارة بما يُسهم في زيادة موارد الوزارة المالية لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة شريطة تنفيذ مشروعات استثمارية على هذه الأراضى طبقاً لعدد من المعايير والاشتراطات التي تضمن عدم التأثير سلباً على منظومة الموارد المائية والرى.

كما تم استعراض أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بكورنيش النيل في مدينة بنها، حيث أشاد الدكتور سويلم والمهندس عطية بما تم من حملات مكثفة لإزالة التعديات على جسور النهر لتنفيذ أعمال التطوير وهو ما أسهم في توفير واجهة نيلية للمواطنين من سكان المدينة والزائرين للاستمتاع بالمنطقة بعد إزالة التعديات التي كانت توثر على القطاع المائى للنهر وتمنع المواطنين من الاستمتاع بمشهد نهر النيل في المدينة، كما وجه الدكتور سويلم بدراسة موقف المباني الإدارية التابعة للوزارة بمحافظة القليوبية وتحديد أعمال الترميم أو التجديد المطلوبة خاصة للمبانى ذات الواجهة النيلية وبما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية بإمتداد الكورنيش.

كما تم خلال اللقاء الإتفاق على سرعة إجراء الدراسة اللازمة لترميم كوبرى عبودة على ترعة الشرقاوية الواقع على امتداد طريق شبين القناطر مشتول السوق، وسرعة التنسيق بين المركز القومى لبحوث المياه والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية فيما يخص إعداد الدراسة الهيدروليكية الخاصة بمحطة مياه شرب منطقة الزراعة بمدينة بنها.

كما تم مناقشة اللمسات النهائية لتوقيع برتوكول تعاون مشترك بين هيئة المساحة ومحافظة القليوبية يتضمن قيام الهيئة بإعداد خرائط مساحية لكافة أملاك محافظة القليوبية، كما تم مناقشة التنسيق بين هيئة المساحة والمحافظة للإسراع من إجراءات الرفع المساحى لقطعة الأرض الفضاء بمدينة الخصوص تمهيداً للبدء في تنفيذ منشآت تعليمية وطبية لخدمة الأهالى بالمدينة، وأيضاً مناقشة موقف أعمال الرفع المساحى والتثمين لتوسعة محور احمد عرابى بشبرا الخيمة.