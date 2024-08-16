محافظ الجيزة: مشروعات لتحسين البنية التحتية وإدخال خدمات المياه والصرف للقرى الصف

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال جولة امتدت لأكثر من 7 ساعات، عددًا من مشروعات البنية التحتية بمركز الصف لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والجدول الزمني لدخولهم الخدمة لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد محطة مياه الشرب بقرية المشتل ومشروع رافع مياه الشرب بقرية عرب الترابين ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أبو عريضة ومحطة الصرف الصحى الفرعية بقرية الشيخ سقير.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن هناك متابعة دورية لمشروعات مياه الشرب والصرف والصحي وخطط العمل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي و الجهاز التنفيذي لمياه الشرب لتحسين جودة الخدمة المقدمة وإدخالها للمناطق المحرومة.

وأشار محافظ الجيزة خلال تفقده محطة مياه الشرب بأرض المشتل والمقامة بطاقة 34 ألف م3 يوميًا على مساحة 4900م2 أن المشروعات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشملت جولة المحافظ تفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الفهميين ومحطة رافع مياه الشرب بعرب الترابين وخط المياه لتغذية قرى عرب الترابين وأبو حمودة وعرب أبو عريضة، مؤكدًا أهمية تلك المشروعات ومساهمتها في وصول الخدمات لقري عانت لسنوات من عدم حصولها على تلك الخدمات الحيوية والضرورية.

وخلال الجولة، أكد المحافظ على مسئولي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي علي ضرورة سرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لتعظيم الاستفادة القصوى ودخول تلك المشروعات الخدمية في أسرع وقت ممكن.

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب الصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية وذلك بالتزامن مع الأعمال الجارية من قبل الجهاز التنفيذي للانتهاء من المشروعات طبقًا للجدول الزمني المقرر لتشغيل المحطة بشكل كامل.

واطمئن المحافظ خلال الجولة على الموقف التنفيذي لشبكات خطوط الطرد والانحدار والأعمال الكهروميكانيكية تمهيدًا لدخولهم الخدمة الفعلية.

رافق المحافظ خلال جولته، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، والعميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، ومسؤلى الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى وشركة مياه الشرب بالجيزة.



