محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام ويحيل مسئول دخول الحالات للتحقيق

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط خلال جولة ليلة مفاجئة مستشفى الايمان العام بمنطقة الاربعين بحي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضى والمترددين عليه، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة على المستشفيات لمتابعة انتظام المنظومة وجودة الخدمات، للنهوض بالقطاع الصحي ورفع المعاناة عن كاهل المرضى، وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

وتفقد محافظ أسيوط ،قسم الاستقبال العام والتقى بالمرضى والمترددين على المستشفى واستمع إليهم وشكوى أحد المواطنين من تأخر دخول حالة مصاحبة له تعاني من انيميا حادة وتحتاج إلى نقل دم لأكثر من 3 ساعات وعلى الفور كلف المحافظ مسئول التفتيش بمراجعة التذكرة وتبين صحة الشكوى وقرر إحالة المسئول عن دخول الحالات الطارئة للتحقيق ودخول الحالة فوراً وعمل اللازم لها.

ووجه المحافظ ،الأطباء والمسئولين بالاهتمام بالمرضى وإنجاز الإجراءات لسرعة دخول الحالات بدءاً من تسجيل البيانات الشخصية للمواطنين فى البوابة الرئيسية للمستشفى، ثم فحصهم بغرفة الفحص، وعمل التحاليل اللازمة لهم وورود النتائج لتلقي العلاج اللازم وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية بالمستشفى كما اطمأن على الحالة الصحية لعدد من المرضى بقسم الاستقبال واستفسر منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأكد أبو النصر، أن صحة المواطن تأتي على رأس أولوياته والعمل على تلبية طلبات المرضي، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم لافتاً إلى أنه سوف يقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات العامة في أوقات مختلفة الوقوف على الخدمة الطبية على الطبيعة والتي تقدم للمواطنين، ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية واتخاذ اجراءات رادعة ضد المخالفين وإثابة المتميزين وتقديم كافة سبل الدعم للمستشفيات التي تخدم قطاع كبير من المواطنين.



