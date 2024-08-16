محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير محطة بنى مر للثروة الحيوانية

أسيوط-هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أعمال تطوير محطة بني مر التابعة لمشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة، ومشاركة مدارس التعليم الفني في أعمال التطوير وبناء ودهان الأسوار والأبواب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطويرها ورفع كفاءتها لتعظيم موارد المشروع والوصول إلى أعلى إنتاجية له من خلال عملية التطوير وإعادة الهيكلة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل علي الدفع بالمشروعات الإنتاجية والخدمية والتى تمثل أهم الموارد الذاتية للمحافظة وذلك للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

رافق محافظ اسيوط خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ،والمحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للمكتب الفني واللواء هشام المليجي مستشار المحافظ للاستثمار والايرادات ومحمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم وعبدالروؤف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومشرفي مشروع الثروة الحيوانية.

بدأ محافظ أسيوط، زيارته لمحطة الثروة الحيوانية ببني مر بمركز الفتح لتربية الجاموس بمتابعة أعمال التطوير وأعمال الإضاءة وتركيب الكشافات واصلاح الأسوار والأبواب من خلال المشاركات المجتمعية لطلاب ومعلمي التعليم الفنى وبعض المؤسسات، كما تابع الموقف التنفيذى للتكليفات التي أصدرها خلال زياراته الميدانية المستمرة للمشروع لتطويره من خلال رفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل وعمل الصيانة اللازمة لمظلات التربية إضافة إلى توفير الرعاية البيطرية اللازمة للمواشي، لزيادة الإنتاج ورفع كفاءة القطيع .

و وجه المحافظ، بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح المشروع وحسن إستغلال كافة المساحات الموجودة به من خلال زراعتها لزيادة العائد الإقتصادي منه مع تكثيف إحكام الرقابة والإشراف الإداري والبيطري والزراعي والمرور الدوري عليه.

وأكد محافظ أسيوط، حرصه على استكمال تطوير مزارع الثروة الحيوانية بالمحافظة لتعظيم الإستفادة منها وزيادة انتاجيتها واشراك طلاب التعليم الفني والخريجين في أعمال التطوير بالمزارع، وتشغيل المزرعة وزيادة انتاجيتها، لافتاً إلى أن المشروع يمتلك بنية تحتية تؤهله لزيادة إيراداته وتحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان، منوهاً إلى إنه جاري تضافر كافة الجهود لتحقيق المستهدف من المشروع من تنميته وزيادة أصوله وإيراداته لتعظيم الإستفادة من المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة.



