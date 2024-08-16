محافظ أسيوط يتابع ميدانياً استكمال تطوير محطة فريزيان الحمام بمركز أبنوب

أسيوط -هيثم البدرى

تابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط خلال جولته الميدانية جهود تطوير فريزيان الحمام بمركز أبنوب للثروة الحيوانية، والمقامة على مساحة 13 فدان وبها محلب آلي، ضمن الجهود المبذولة لتطوير مشروع المزارع ورفع كفاءتها لتعظيم موارد المشروع والوصول إلى أعلى إنتاجية له من خلال عملية التطوير وإعادة الهيكلة، و رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للمكتب الفني واللواء هشام المليجى مستشار المحافظ للاستثمار والايرادات ومحمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبدالروؤف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومشرفي مشروع الثروة الحيوانية.

بدأ محافظ أسيوط، زيارته محطة فريزيان الحمام بمركز أبنوب للثروة الحيوانية بمتابعة أعمال التطوير وأعمال الإضاءة وتركيب الكشافات وإصلاح الأسوار والأبواب من خلال المشاركات المجتمعية لطلاب ومعلمي التعليم الفني وبعض المؤسسات، كما تابع الموقف التنفيذى للتكليفات التي أصدرها خلال زياراته الميدانية المستمرة للمشروع لتطويره من خلال رفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل وعمل الصيانة اللازمة لمظلات التربية إضافة إلى توفير الرعاية البيطرية اللازمة للمواشي، لزيادة الإنتاج ورفع كفاءة القطيع، ووجه المحافظ ، بضرورة تضافر كافة الجهود لاستكمال أعمال التطوير واستغلال كافة المساحات بالمزرعة في زراعة محاصيل حقلية لتنمية موارد المزرعة، والسير قدماً في إنشاء مركز للابحاث بالمزرعة لتدريب طلاب الجامعات والخريجين والباحثين وإكسابهم الخبرات العملية تفعيلاً للمشاركة المجتمعية.

وأكد محافظ أسيوط، حرصه على استكمال تطوير مزارع الثروة الحيوانية بالمحافظة لتعظيم الإستفادة منها وزيادة انتاجيتها واشراك طلاب التعليم الفني والخريجين في أعمال التطوير بالمزارع، وتشغيل المزرعة وزيادة انتاجيتها.

ولفت محافظ أسيوط ،إلى أن المشروع يمتلك بنية تحتية تؤهله لزيادة إيراداته وتحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان، منوهاً إلى إنه جاري تضافر كافة الجهود لتحقيق المستهدف من المشروع من تنميته وزيادة أصوله وإيراداته لتعظيم الإستفادة من المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة .



