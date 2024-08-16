مباحثات مصرية - فرنسية غدا بالقاهرة على مستوى وزيرى الخارجية

كتب أحمد جمعة

يعقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى غداً السبت، بالقاهرة جلسة مباحثات مع ستيفان سيجورنيه وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى.

ويتناول اللقاء والمباحثات الموسعة التى تعقبه، العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة والتطورات في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركا في ختام المباحثات.

وفى وقت سابق، توجه وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطى، اليوم الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك فى إطار تقديم الدعم للبنان الشقيق فى خضم الأحداث الجارية التى يمر بها، والعمل على خفض وتيرة التصعيد المتزايدة التى تشهدها المنطقة، صرح بذلك السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية، خلال الزيارة، مع كل من نبيه بري رئيس مجلس النواب، ونجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء، وعبدالله بوحبيب وزير الخارجية، وذلك للتباحث بشأن مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى والتقديرات تجاه التحديات المتزايدة التي يواجهها لبنان في تلك المرحلة الدقيقة، والتشاور بشأن جهود خفض التصعيد في المنطقة.

كما سيقوم وزير الخارجية بزيارة المستشفى الميداني المصري، وكذا جامعة بيروت العربية، فضلاً عن تفقد مقر السفارة المصرية بالعاصمة بيروت.