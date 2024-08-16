ماكرون يدعو رؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية للتشاور حول تشكيل حكومة

باريس (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" اليوم الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يدعو رؤساء الكتل البرلمانية وزعماء الأحزاب إلى الاجتماع فى 23 أغسطس الجارى، للتشاور حول تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، حيث تدير حاليا حكومة تصريف أعمال شئون البلاد، خاصة بعد أن أكد ماكرون سابقا أنه لن يعين حكومة جديدة قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية أي قبل منتصف أغسطس.

وذكرت الرئاسة الفرنسية -في بيان نشر اليوم- "سيتم تعيين رئيس للوزراء استكمالا لهذه المشاورات وما خلصت إليها"، آملة المضي قدما نحو تشكيل أكبر أغلبية ممكنة وأكثرها استقرارا لخدمة البلاد.

وأوضحت أن الفرنسيين عبروا خلال الانتخابات التشريعية عن رغبتهم في التغيير وتشكيل تحالف كبير.

جدير بالذكر، في 16 يوليو الماضي، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون قبل استقالة حكومة جابرييل أتال، الذي بدوره تولى، مع أعضاء الحكومة، إدارة حكومة تسيير الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة.

وقبل الرئيس ماكرون استقالة حكومة أتال، الأمر الذي يسمح للوزراء الذين فازوا بالانتخابات التشريعية في 7 يوليو الماضي، الانضمام إلى صفوف نواب الجمعية الوطنية والمشاركة في التصويت، منها التصويت على رئاسة مجلس النواب.

وفي 23 يوليو الماضي، أكد ماكرون أنه لن يعين حكومة جديدة قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية "منتصف أغسطس" لأن ذلك "سيحدث فوضى" خلال هذا الحدث الرياضي العالمي الذي تستضيفه باريس على حد قوله.

وإن كانت حكومة جابريال أتال استمرت بعد الانتخابات لتصريف الأعمال، بعد "هدنة" استمرت نحو أسبوعين بسبب أولمبياد باريس، تستعد الأوساط السياسية في فرنسا لاستئناف معركة اختيار رئيس للوزراء ومفاوضات تشكيل حكومة جديدة.