كامالا هاريس: لن نرجع لحقبة ترامب الاقتصادية التي دمرت الأمريكيين

كتب محمد شرقاوى

قالت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة كامالا هاريس إننا لن نرجع لحقبة المرشح الجمهوري دونالد ترامب الاقتصادية التي دمرت الأمريكيين، وسياستي الاقتصادية ستعمل على إلغاء ملايين الدولارات من الديون الطبية للأمريكيين.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب يريد فرض ضرائب أكثر على الأدوية والغذاء، وسأعمل بجد لوقف التضخم في أسعار الغذاء، وسنقوم بمعاقبة الشركات الاحتكارية التي تلعب دورا في زيادة التضخم.

وتابعت : "ترامب يريد فرض ضرائب أكثر على ضررويات الأمريكيين اليومية، وعندما تكون الطبقة المتوسطة قوية ستكون أمريكا قوية، ونعمل على إنهاء ظاهرة الفقر لدى الأطفال في المجتمع الأمريكي، وبناء الطبقة الوسطى سيكون أحد الأهداف الأساسية لرئاستي، وسنعمل من أجل تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وقيادة العالم، وسأركز على خلق المزيد من فرص العمل للطبقة الوسطى".

وأوضحت : "الاقتصاد الأمريكي أصبح الأقوى في العالم، ورؤيتنا تركز على المستقبل فيما يركز الآخرون على الماضي".