فرق طبية ثابتة ومتحركة بالأقصر ضمن مبادرة 100 يوم صحة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، دعما كبيرا للمواطنين ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، عبر انتظام العمل بالعيادات المتنقلة فى القرى والنجوع المختلفة بمدن المحافظة، ويتم عبر حملة 100 يوم صحة تقديم فحوصات طبية مجانية ودورات وندوات توعوية للسيدات والرجال، ضمن حرص الدولة المصرية على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة فى جميع محافظات الجمهورية.

وفى هذا الصدد كشف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن استمرار العمل فى مبادرة 100 يوم صحة فى إدارة البياضية الصحية، بمتابعة الدكتورة حنان صالح منسق المبادرات بالمديرية، والدكتور غانم على مدير إدارة البياضية، حيث تواجدات الفرقة المتنقلة فى ديوان الروافعة، كما استمرت المبادرة بإدارة الزينية حيث تواجدت الفرقة المتحركة بكلية الأزهر للبنات بمدينة طيبة الجديدة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر أنه يتم فى مبادرة 100 يوم صحة توفير خدمات مختلفة وتناسب كل الأعمار ويتم الكشف والعلاج مجاناً، حيث تستمر الفرق الطبية المختلفة بالأقصر فى تقديم الخدمات الطيبة المختلفه لجميع المواطنين، تحت إشراف الدكتور عبدالله محمد مدير إدارة الأقصر الصحية، وتعمل الفرق الطبية المختلفة في إدارة الأقصر حيث تواجدت الفرقة المتحركة من الجمعية الخيرية بالكرنك، والفرقة المتحركة بنجع غنيم.

وأوضح الدكتور محمد يوسف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يتم خلال حملة 100 يوم صحة، تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.

جدير بالذكر أنه خلال حملات 100 يوم صحة يتم تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.



العمل بالفرقة المتحركة بكلية الأزهر للبنات بمدينة طيبة الجديدة



الفرقة المتحركة بكلية الأزهر للبنات بمدينة طيبة الجديدة



الفرقة المتحركة من الجمعية الخيرية بالكرنك



توعية السيدات خلال فعاليات مبادرة 100 يوم صحة



دعم السيدات خلال مبادرة 100 يوم صحة



عمل الفرقة المتحركة من الجمعية الخيرية بالكرنك



عمليات فحص الشباب بمبادرة 100 يوم صحة



فحص إحدي السيدات خلال مبادرة 100 يوم صحة



فحص السيدات خلال مبادرة 100 يوم صحة بالقرى