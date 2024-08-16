طلاب جامعة أسيوط يفوزون بالمركز الأول فى الكرة الطائرة الشاطئية بمهرجان العلمين

أسيوط-هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط فوز فريق الجامعة من أبناء مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة؛ بالمركز الأول في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، ضمن فعاليات الفوج الرابع، لمهرجان العلمين الجديدة 2024م "العالم علمين"؛ لطلاب الجامعات، بالدمج مع ذوي الهمم.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ أبناء المركز على هذا الإنجاز المشرف، مؤكداً كفاءة طلاب الجامعة، وتميزهم، وقدرتهم على المشاركة الفعالة، والمشرفة؛ في المسابقات المحلية، والدولية في مختلف المجالات ، والفوز بمراكز متقدمة.

وقد اختتمت منافسات الكرة الطائرة الشاطئية بين طلاب الجامعات المشاركة بمنطقة الملاعب الرملية في المدينة الترفيهية، وأسفرت النتائج عن فوز جامعة أسيوط بالمركز الأول، وجامعة قناة السويس بالمركز الثاني، وجامعة الوادي الجديد بالمركز الثالث.

وقام فريق الموسيقى والكورال بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط، بأداء البروفة النهائية؛ استعدادًا للحفل المقرر إقامته على مسرح الشاطئ، وسط تفاعل إيجابي من الحضور .



وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ حرص الجامعة على صقل مواهب، وقدرات الطلاب، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية روح الابتكار، والإبداع، والإتقان بينهم، مشيراً إلى حرص الجامعة على مشاركة الطلاب في مهرجان العلمين 2024م، والذي يعد منصة مهمة؛ لتبادل الخبرات، والثقافات بين طلاب الجامعات المصرية؛ لفتح آفاق جديدة للتعلم ، والإبداع، وتعزيز روح التعاون، والمنافسة الشريفة بينهم؛ مما يسهم في إعدادهم ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع.

ومن جانبه، أضاف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب ،إن الجامعة تتيح لطلابها؛ حزمة من الخدمات المتكاملة أثناء سنوات دراستهم الجامعية، وتساعدهم على الانخراط فى الحياة الجامعية، وممارسة الأنشطة الطلابية؛ لتنمية قدراتهم، واستثمارها على نحوٍ أمثل، وهو ما انعكس أثره على الأداء المتميز لطلاب الجامعة، وحصدهم الكثير من المراكز الأولى، خلال مشاركاتهم في مختلف الفعاليات؛ محلياً، وإقليمياً، بما يمثل تتويجاً لجهود إدارة الجامعة، وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم، والرعاية، والتشجيع لأبنائها؛ ليحتفظوا بتفوقهم، وتميزهم، في مختلف المجالات.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة؛ إن أبناء المركز تمكنوا من الفوز بالمركز الأول، وكأس البطولة؛ بعد منافستهم لجامعات: المنوفية، وقناة السويس، والوادي الجديد؛ حيث ضم الفريق المشارك: (٤) من أبناء المركز؛ (٢) من ذوي الهمم، و (٢) من أصدقاء المركز، وذلك تحت إشراف فريق من العاملين بالمركز؛ الداعمين للطلاب، والمُحفًزين لإبداعاتهم، ونجاحاتهم باستمرار.

