ضبط مخدرات بقيمة 7 ملايين جنيه في حملات أمنية

كتب أحمد حسنى

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تضبط كميات من المخدرات حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (4 مليون جنيه) تقريباً.

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة ، كفر الشيخ ، الدقهلية ، دمياط ، أسوان) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط مخدرات بحوالى (2,950 مليون جنيه).

ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع مستحضرات الصابون بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة - عامل بالمصنع) لقيامهما بتصنيع مستحضرات الغسيل والصابون لترويجها بالأسواق ، وعُثر بداخل المصنع على (720 كيلو جرام من الصابون الخام – 1200 كيلو جرام من مادة الكلور– 500 كيلو جرام من المواد المختلفة - 2000 كيلو جرام "زيوت معطرة – معطر" –– عدد 1000 زجاجة فارغة للتعبئة). بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.