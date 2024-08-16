اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 11:43 ص
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ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

الجمعة، 16 أغسطس 2024 11:23 ص
ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة عملات أجنبية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







الاتجار فى العمله

تجاراه العمله

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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