اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل شاب فى بولاق الدكرور بالجيزة

الجمعة، 16 أغسطس 2024 01:09 م
ضبط المتهم بقتل شاب فى بولاق الدكرور بالجيزة حبس-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل شاب، بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين أن عاطل اعتدى على شاب بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما، مما أدى إلى مقتله.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


 







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امن الجيزة

اخبار الحوادث




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