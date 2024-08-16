سيشيل وتركمانستان توقعان بروتوكول لإقامة علاقات دبلوماسية

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وقعت جمهورية سيشيل وتركمانستان، بروتوكول لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وذلك خلال حفل أقيم في سفارة تركمانستان في أبوظبي.

ووقع البروتوكول سفير جمهورية سيشيل في الإمارات العربية المتحدة جيرفيز مامو وسفير تركمانستان سردارماميت جاراجايف.. حسبما ذكر موقع "أفريقيا-نيوز" الإخباري".

ويمثل حفل التوقيع علامة هامة في العلاقات الثنائية بين البلدين، مما يمهد الطريق لعصر جديد من التعاون والمنافع المتبادلة.

وناقش السفراء، في اجتماع بعد الحفل، المبادرات الرامية إلى تعزيز السياحة بين بلديهما، بما في ذلك تشجيع سفر السياح التركمان إلى سيشيل والعكس صحيح.

واتفقا على أهمية تعزيز العلاقات الثقافية من خلال الفعاليات والتبادلات، الأمر الذي من شأنه أن يساعد كل من سيشيل وتركمانستان في الحفاظ على تراثهما الثقافي وتعميق التفاهم المتبادل بينهما، وبالتالي تعزيز علاقاتهما الثنائية.