وكانت الطائرة، وهى مدنية صغيرة ذات مقعدين يعود طرازها إلى عام 1950 ، قد سقطت فى عرض البحر خلال عرض جوى تم تنظيمه قبالة ساحل لافاندو في إقليم فار، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال "بروفانس" (جنوب البلاد)، حسبما أفاد رجال الإطفاء.



وقالت السلطات المحلية في فار على منصة "إكس" إن رجال الإطفاء وقوات الدرك انتشروا في البحر، وتم تنسيق عمليات الإنقاذ للعثور على الطيار الذي كان بداخل الطائرة عند سقوطها .



وقع الحادث بعد ثلاثة أيام من حادث اخر لاصطدام طائرتين عسكريتين من طراز "رافال" في منطقة "ميرت-إي-موزيل" في شمال شرقي فرنسا، فقد تمكن قائد طائرة من القفز من طائرته، وتم العثور عليه سليما، بينما لقي قائد الطائرة الأخرى وملازم مصرعهما إثر الحادث.