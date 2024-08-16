اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 05:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سريلانكا: فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 21 سبتمبر المقبل

الجمعة، 16 أغسطس 2024 03:30 ص
سريلانكا: فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 21 سبتمبر المقبل انتخابات - أرشيفية
أ ش أ

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قدم 39 مرشحا للانتخابات الرئاسية في سريلانكا أوراق ترشيحهم للجنة الانتخابات، وذلك لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في 21 من شهر سبتمبر المقبل.

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها عن رئيس لجنة الانتخابات "آر إن راتناياكي" قوله - إن "اللجنة تعتقد أننا سنحصل على دعم الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، والشعب لإجراء انتخابات سلمية وشفافة".

وأشارت القناة، إلى أنه ينظر إلى ثلاثة مرشحين على أنهم الأوفر حظا في هذه الانتخابات وهم الرئيس السريلانكي الحالي "رانيل ويكريمسينجه" وزعيم المعارضة "ساجيث بريماداسا" بالإضافة إلى البرلماني "أنورا كومارا ديساناياكي".







سريلانكا

انتخابات رئاسية

انتخابات سريلانكا

رانيل ويكريمسينجه




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