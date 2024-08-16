زوج يلاحق زوجته بالنشوز بسبب رفضها مساعدته بمصروفات أولاده التعليمية بعد مروره بضائقه مالية

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وهجرها لمسكن الزوجية، وملاحقتها له بدعاوى حبس بسبب النفقات، والتعدي عليه بالسب والقذف، ومنعه من التواصل مع أولاده، وذلك بعد زواج دام بينهما طوال 13 عام، ليؤكد بدعواه:" هجرتني بسبب مروري بضائقة مالية، ورفصت أن تتحمل معي مصروفات أولادى، وشهرت بي واتهمتني بالبخل، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها وإصرارها علي إلحاق الضرر بي ".

وتابع الزوج:" طوال سنوات زواجنا لم أقصر معها ووفرت لها وأولادي مستوي اجتماعي لائق، سنويا كنت أشترى لها مصوغات وامنحها مبلغ مالى تدخره في حسابها الخاص، علي الرغم من أنها موظفة وتتقاضي راتبي كبير، ودخلها يتخطي البالغ 60 ألف جنيه".

وأشار الزوج :" خلال العام الماضي منذ أن نشبت الخلافات بيننا، انقلبت حياتي رأسا على عقب وعلمت حقيقة زوجتي، لترفض مساعدتي وتنفصل عني وتتخلي عني، لأعيش في جحيم بسبب طمعها، ومنعتني من رؤية أولادي، ورفضت رد أموالي التي ادخرتها في حسابها رغم يسار حالتها المادية، ورفضت الرجوع لى، وقامت بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور للزج بي بالحبس".

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.